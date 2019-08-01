В Малорите спасатели вытащили из горящей квартиры инвалида, который не мог ходить

Источник материала: Tut.by

Во время пожара в Малорите спасатели вытащили из горящей квартиры инвалида-опорника, который не мог самостоятельно выбраться на свежий воздух, сообщает областное управление МЧС.



Фото: Брестское ОУМЧС

Пожар в квартире на пятом этаже произошел утром 1 августа. С помощью автолестницы спасатели вошли в квартиру через окно и обнаружили лежащего на полу хозяина квартиры — инвалида по опорно-двигательному аппарату. Мужчина пытался выползти из горящей комнаты, но не мог сделать этого самостоятельно.

Спасатели достали хозяина квартиры и передали медикам. С предварительным диагнозом «ожоги различной степени тяжести, отравление продуктами горения» мужчину госпитализировали.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Причина возгорания устанавливается. Одна из версий — неосторожность при курении со стороны хозяина квартиры.