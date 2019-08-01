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В Малорите спасатели вытащили из горящей квартиры инвалида, который не мог ходить

02.08.2019 11:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время пожара в Малорите спасатели вытащили из горящей квартиры инвалида-опорника, который не мог самостоятельно выбраться на свежий воздух, сообщает областное управление МЧС.


Фото: Брестское ОУМЧС

Пожар в квартире на пятом этаже произошел утром 1 августа. С помощью автолестницы спасатели вошли в квартиру через окно и обнаружили лежащего на полу хозяина квартиры — инвалида по опорно-двигательному аппарату. Мужчина пытался выползти из горящей комнаты, но не мог сделать этого самостоятельно.

Спасатели достали хозяина квартиры и передали медикам. С предварительным диагнозом «ожоги различной степени тяжести, отравление продуктами горения» мужчину госпитализировали.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Причина возгорания устанавливается. Одна из версий — неосторожность при курении со стороны хозяина квартиры.

 
 
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С помощью автолестницы спасатели вошли в квартиру через окно и обнаружили лежащего на полу хозяина квартиры - инвалида по опорно-двигательному аппарату.
 
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