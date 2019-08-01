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В Рогачевском районе на поле комбайном придавило механизатора

02.08.2019 11:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЧП на уборочной в Рогачевском районе. Здесь на поле комбайном придавило механизатора, сообщает местное издание «Свабоднае слова».


Фото носит иллюстративный характер

Инцидент произошел вечером 1 августа в КСУП «Высокий». Пострадавшего оперативно доставили в центральную районную больницу, где прооперировали. У мужчины повреждены ноги.

 
 
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Инцидент произошел вечером 1 августа в КСУП «Высокий». У мужчины повреждены ноги.
 
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