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В Рогачевском районе на поле комбайном придавило механизатора
Источник материала: Tut.by
ЧП на уборочной в Рогачевском районе. Здесь на поле комбайном придавило механизатора,
Инцидент произошел вечером 1 августа в КСУП «Высокий». Пострадавшего оперативно доставили в центральную районную больницу, где прооперировали. У мужчины повреждены ноги.
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Инцидент произошел вечером 1 августа в КСУП «Высокий». У мужчины повреждены ноги.
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