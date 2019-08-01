В Рогачевском районе на поле комбайном придавило механизатора

Источник материала: Tut.by

ЧП на уборочной в Рогачевском районе. Здесь на поле комбайном придавило механизатора, сообщает местное издание «Свабоднае слова».



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Инцидент произошел вечером 1 августа в КСУП «Высокий». Пострадавшего оперативно доставили в центральную районную больницу, где прооперировали. У мужчины повреждены ноги.