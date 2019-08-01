В 4 раза возросло количество возбужденных уголовных дел за незаконный оборот и перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотиков и психотропов

Источник материала: Газета Авангард

Возбуждено 33 уголовных дела за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. Данный показатель выше прошлогоднего в 3,6 раза.

За 6 месяцев 2019 года Гомельской таможней выявлен 81 факт незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств и психотропных веществ. В рамках взаимодействия с иными правоохранительными органами выявлено 9 таких фактов.

Всего в первом полугодии 2019 года из незаконного оборота изъято более 1,5 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.

Отдельно стоит отметить незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза лекарственных препаратов, содержащих наркотически средства и психотропные вещества. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза таких лекарственных средств возможно только по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества товара (выписка из медицинской документации пациента, рецепт (копия рецепта) врача), заверенных надлежащим образом:

наркотических средств в количестве, не превышающем недельную потребность,

психотропных веществ, прекурсоров в количестве не более 90 разовых доз.

Также, необходимо письменное декларирование таких лекарственных средств с применением пассажирской таможенной декларации.

К слову, за 6 месяцев 2019 года из незаконного оборота изъято более 1000 единиц лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества.

С более подробным порядком перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, можно ознакомиться в разделе «Актуально» интернет-странице Гомельской таможни единого Интернет — портала таможенных органов Республики Беларусь.

По материалам Гомельской таможни