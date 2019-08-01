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В Жабинковском районе на людей обрушилась стропильная система
02.08.2019 17:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На одном из предприятий Березы 30 июля 37-летний сотрудник выполнял работы по ремонту кровли здания детского сада. В это время отломился фрагмент металлической лестницы, прикреплённой к стене и на которой находился рабочий. В результате он упал с высоты около 8 метров. Березовским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.
Фото с места происшествия в Жабинковском районе
Проверка по данному факту проводится Жабинковским районным отделом Следственного комитета. В обоих случаях рабочие госпитализированы в учреждения здравоохранения.
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На одном из предприятий Березы 30 июля 37-летний сотрудник выполнял работы по ремонту кровли здания детского сада. В это время отломился фрагмент металлической...
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