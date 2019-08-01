В Жабинковском районе на людей обрушилась стропильная система

Источник материала: Виртуальный Брест

На одном из предприятий Березы 30 июля 37-летний сотрудник выполнял работы по ремонту кровли здания детского сада. В это время отломился фрагмент металлической лестницы, прикреплённой к стене и на которой находился рабочий. В результате он упал с высоты около 8 метров. Березовским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.





Фото с места происшествия в Жабинковском районе



В Жабинковском районе 31 июля двое сотрудников одного из предприятий выполняли работы по установке стропильной системы здания склада. При сильном порыве ветра стропильная система упала на мужчин с высоты около 4-х метров, в результате чего им были причинены телесные повреждения.

Проверка по данному факту проводится Жабинковским районным отделом Следственного комитета. В обоих случаях рабочие госпитализированы в учреждения здравоохранения.



В рамках проводимых проверок изъята и изучается документация по охране труда. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествиям.