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В Жабинковском районе на людей обрушилась стропильная система

02.08.2019 17:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На одном из предприятий Березы 30 июля 37-летний сотрудник выполнял работы по ремонту кровли здания детского сада. В это время отломился фрагмент металлической лестницы, прикреплённой к стене и на которой находился рабочий. В результате он упал с высоты около 8 метров. Березовским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

В Жабинковском районе на людей обрушилась стропильная система

Фото с места происшествия в Жабинковском районе

В Жабинковском районе 31 июля двое сотрудников одного из предприятий выполняли работы по установке стропильной системы здания склада. При сильном порыве ветра стропильная система упала на мужчин с высоты около 4-х метров, в результате чего им были причинены телесные повреждения.

Проверка по данному факту проводится Жабинковским районным отделом Следственного комитета. В обоих случаях рабочие госпитализированы в учреждения здравоохранения.

В рамках проводимых проверок изъята и изучается документация по охране труда. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествиям.

 
 
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  На одном из предприятий Березы 30 июля 37-летний сотрудник выполнял работы по ремонту кровли здания детского сада. В это время отломился фрагмент металлической...
 
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