В Березе 37-летний рабочий упал со второго этажа детского сада: пострадавший в коме

Источник материала: Tut.by

На одном из предприятий Березы со второго этажа детского сада упал 37-летний рабочий, сообщил TUT.BY читатель.

Мужчина ремонтировал кровлю здания детского сада. Во время работы отломился фрагмент прикрепленной к стене металлической лестницы, на которой стоял рабочий. В результате он упал с высоты около 8 метров, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

«Сейчас мужчина в коме, его перевели в областную больницу. Из комы он не вышел, прогноз очень плохой», — рассказал TUT.BY читатель.

31 июля в Жабинковском районе также пострадали двое работников, которые в Жабинковском районе выполняли работы по установке стропильной системы здания склада. При сильном порыве ветра конструкция упала на мужчин с высоты около четырех метров, в результате чего им были причинены телесные повреждения.

По фактам травмирования рабочих проверки проводят следователи.