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На стройке жилого дома в Малорите песком засыпало 12-летнего ребенка

03.08.2019 08:12 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сообщение о смерти ребенка поступило в милицию из больницы 2 августа около 20.40. Тело ребенка обнаружила его мать. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По предварительной информации: мальчик днем с друзьями ушел на прогулку и к вечеру не вернулся домой. Мама пошла искать сына и обнаружила его велосипед на территории строящегося дома. Там же она обнаружила наполовину засыпанное песком тело ребенка. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мальчика.

На место выбыла следственно-оперативная группа. Проводятся следственные мероприятия для установления причин и условий случившегося.

 
 
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Сообщение о смерти ребенка поступило в милицию из больницы 2 августа около 20.40. Тело ребенка обнаружила его мать.
 
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