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На стройке жилого дома в Малорите песком засыпало 12-летнего ребенка
Источник материала: Tut.by
Сообщение о смерти ребенка поступило в милицию из больницы 2 августа около 20.40. Тело ребенка обнаружила его мать. Об этом
По предварительной информации: мальчик днем с друзьями ушел на прогулку и к вечеру не вернулся домой. Мама пошла искать сына и обнаружила его велосипед на территории строящегося дома. Там же она обнаружила наполовину засыпанное песком тело ребенка. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мальчика.
На место выбыла следственно-оперативная группа. Проводятся следственные мероприятия для установления причин и условий случившегося.
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Сообщение о смерти ребенка поступило в милицию из больницы 2 августа около 20.40. Тело ребенка обнаружила его мать.
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