Устанавливаем личность мужчины, одет в красную майку с коротким рукавом и синие штаны

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, одет в красную майку с коротким рукавом и синие штаны, кранные кроссовки.





Подозревается в том, что 27.07.2018 в 18.09 часов совершил хищение товара в магазине «Мила» расположенного по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.