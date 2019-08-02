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Устанавливаем личность мужчины, одет в красную майку с коротким рукавом и синие штаны
03.08.2019 12:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, одет в красную майку с коротким рукавом и синие штаны, кранные кроссовки.
Подозревается в том, что 27.07.2018 в 18.09 часов совершил хищение товара в магазине «Мила» расположенного по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, одет в красную майку с коротким рукавом и синие штаны, кранные кроссовки. ...
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