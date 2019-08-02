СК раскрыл подробности гибели 12-летнего на стройплощадке в Малорите

Источник материала: Виртуальный Брест

Пресс-служба Следственного комитета раскрыла подробности происшествия в Малорите, где на строительной площадке в куче песка был обнаружен мертвым 12-летний мальчик.





Следственно-оперативная группа выяснила, что он с двумя своими друзьями 2 августа катался по Малорите на велосипедах.





Фото: Следственный комитет.

Проезжая по городу, они заметили земельный участок со строящимся домом, на котором находилась куча песка. Участок огорожен не был. Дети решили поиграть с песком и один из них в середине кучи стал рыть яму. В это время сверху на него обрушился песок.

По пояснениям двух детей, они пытались вытащить своего друга из песка, однако им это сделать не удалось и, растерявшись, они убежали. По дороге встретили мать погибшего, которая отправилась на поиски своего сына по причине его долгого отсутствия, и рассказали ей о произошедшем.