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В Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве

03.08.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске, и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов «Минск-Киев» и «Минск-Калининград», которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта «Минск-2».

В настоящее время из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются самолеты указанных рейсов.

На местах работают следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, милиция, МЧС. #СООБЩЕНИЕ_ОБ_ОПАСНОСТИ 

Информация будет дополнена в телеграмм-канале t.me/skgovby

 

В Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве
В Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в...
 
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