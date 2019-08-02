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В Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве
03.08.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске, и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов «Минск-Киев» и «Минск-Калининград», которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта «Минск-2».
В настоящее время из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются самолеты указанных рейсов.
На местах работают следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, милиция, МЧС. #СООБЩЕНИЕ_ОБ_ОПАСНОСТИ
Информация будет дополнена в телеграмм-канале t.me/skgovby
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В Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве
Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в...
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