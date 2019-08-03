|
Уголовное дело возбуждено по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске
03.08.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили
Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Национальном аэропорту «Минск» и столичном железнодорожном вокзале (ч.1 ст.340 УК).
«В ходе обследования объектов саперно-пиротехническими группами указанная в сообщении информация не подтвердилась. Сейчас объекты работают в штатном режиме. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого», — проинформировали в СК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. Октябрьским (г. Минска) районным...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)