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Уголовное дело возбуждено по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске

03.08.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уголовное дело возбуждено по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске

По факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Национальном аэропорту «Минск» и столичном железнодорожном вокзале (ч.1 ст.340 УК).

По данным следствия, 3 августа около 17.29 неустановленное лицо направило на электронный адрес расположенного в городе Могилеве контакт-центра Белжд заведомо ложное сообщение об опасности.

«В ходе обследования объектов саперно-пиротехническими группами указанная в сообщении информация не подтвердилась. Сейчас объекты работают в штатном режиме. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого», — проинформировали в СК.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. Октябрьским (г. Минска) районным...
 
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