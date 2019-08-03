В Витебске и Орше люди хотели покончить с собой. Один суицид предотвратила милиция, второй - МЧС

Источник материала: Tut.by

Две попытки самоубийства произошли в субботу, 3 августа, в крупных городах области. В Витебске хотел спрыгнуть с девятого этажа 55-летний мужчина, с ним почти 4 часа вели переговоры омоновцы. А в Орше с седьмого этажа пыталась сброситься женщина — ее сняли спасатели.

О попытке самоубийства в Витебске в милицию сообщили очевидцы. Они рассказали, что на 9-м этаже дома на проспекте Людникова в оконном проеме балансирует мужчина. Туда сразу же направили ближайшие наряды милиции, МЧС, скорую.

Мужчина угрожал, что спрыгнет из окна подъезда многоэтажки. Он стоял за окном на узком выступе, прислонившись спиной к стене. Подойти к нему незаметно было нельзя.

На видео — переговоры милиции с мужчиной.

Сотрудники ОМОНа отговаривали мужчину от непоправимого шага. Переговоры шли почти четыре часа. За это время житель Витебска рассказал о себе, о том, что случайно зашел в этот подъезд. Но причину, которая толкнула его на такой поступок, так и не назвал.

Уговорив мужчину спуститься, омоновцы передали его медикам — для оказания психологической помощи. Он был трезв.

Вечером 3 августа оршанским спасателям сообщили о женщине, которая стояла на балконе седьмого этажа 9-этажного дома на улице Соляникова. Она хотела совершить суицид. Работники МЧС с использованием автолестницы сняли ее оттуда. Выяснилось, что женщине — 34 года, она индивидуальный предприниматель. Ее госпитализировали.