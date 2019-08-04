ДТП и взрыв в Каире: не менее 19 человек погибли

Источник материала: Tut.by

По крайней мере 19 человек погибли, не менее 30 были ранены при взрыве возле онкологического центра в Каире в ночь на понедельник, 5 августа. По данным египетского Минздрава, взрыв произошел в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Сообщается, что его следствием стал крупный пожар.



Фото: Reuters

Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом, однако неясно, находился он внутри здания или снаружи. Полиция пока не сообщает о причинах взрыва — генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей.



Фото: Reuters

В конце июля авиакомпании Lufthansa и British Airways объявили о временном прекращении полетов в Каир, объяснив эту меру заботой о безопасности пассажиров. «Поскольку безопасность для Lufthansa представляет собой наивысший приоритет, авиакомпания приняла решение прекратить полеты в Каир на то время, пока проходит проверка ситуации», — заявили в крупнейшей авиакомпании Германии. Подробности о причинах этого шага авиакомпании не сообщили.