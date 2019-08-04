Водитель БМЗ украл с завода 14 тонн чермета

Источник материала: Tut.by

В Жлобине задержали водителя Белорусского металлургического завода, который вывез с территории предприятия 14 тонн металлической стружки, сообщили в УВД.



Фото: МВД

Утром 1 августа сотрудники Департамента охраны проверяли на выезде через транспортную проходную БМЗ грузовики. К воротам подъехал груженный шлаком МАЗ. Наружный досмотр не выявил нарушений.

Самосвал поехал через лесной массив на полигон, где складируют шлак, сотрудники милиции вместе с представителями внутренней охраны БМЗ последовали за большегрузом. И, как выяснилось, не зря. Водитель поднял кузов и сначала из него посыпался шлак, а затем — круглые брикеты металлической стружки. Выяснилось, что работник незаконно вывез с предприятия почти 14 тонн черного металла.

В отношении 24-летнего водителя возбуждено уголовное дело за кражу. Молодой человек задержан.