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Водитель БМЗ украл с завода 14 тонн чермета

05.08.2019 10:08 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине задержали водителя Белорусского металлургического завода, который вывез с территории предприятия 14 тонн металлической стружки, сообщили в УВД.


Фото: МВД

Утром 1 августа сотрудники Департамента охраны проверяли на выезде через транспортную проходную БМЗ грузовики. К воротам подъехал груженный шлаком МАЗ. Наружный досмотр не выявил нарушений.

Самосвал поехал через лесной массив на полигон, где складируют шлак, сотрудники милиции вместе с представителями внутренней охраны БМЗ последовали за большегрузом. И, как выяснилось, не зря. Водитель поднял кузов и сначала из него посыпался шлак, а затем — круглые брикеты металлической стружки. Выяснилось, что работник незаконно вывез с предприятия почти 14 тонн черного металла.

В отношении 24-летнего водителя возбуждено уголовное дело за кражу. Молодой человек задержан.

 
 
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В отношении 24-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек задержан.
 
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