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Водитель БМЗ украл с завода 14 тонн чермета
Источник материала: Tut.by
В Жлобине задержали водителя Белорусского металлургического завода, который вывез с территории предприятия 14 тонн металлической стружки,
Утром 1 августа сотрудники Департамента охраны проверяли на выезде через транспортную проходную БМЗ грузовики. К воротам подъехал груженный шлаком МАЗ. Наружный досмотр не выявил нарушений.
Самосвал поехал через лесной массив на полигон, где складируют шлак, сотрудники милиции вместе с представителями внутренней охраны БМЗ последовали за большегрузом. И, как выяснилось, не зря. Водитель поднял кузов и сначала из него посыпался шлак, а затем — круглые брикеты металлической стружки. Выяснилось, что работник незаконно вывез с предприятия почти 14 тонн черного металла.
В отношении 24-летнего водителя возбуждено уголовное дело за кражу. Молодой человек задержан.
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В отношении 24-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек задержан.
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