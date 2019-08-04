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На Витебщине на работе погиб вальщик леса
Источник материала: Tut.by
Утром 2 августа вблизи деревни Голубичи Глубокского района одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего вальщика леса. Мужчина погиб на месте,
Следователи считают, что причиной несчастного случая могло стать нарушение требований безопасности при валке леса самим погибшим.
Проводится проверка.
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Одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего мужчину.
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