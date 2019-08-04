Сегодня около 13.00 в районе произошло возгорание стерни в ОАО “Несвижские Островки”. В результате уничтожено 7 га, без материального ущерба.
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В Несвижском районе произошло возгорание стерни
05.08.2019 — ЧП | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Сегодня около 13.00 в районе произошло возгорание стерни в ОАО “Несвижские Островки”. В результате уничтожено 7 га, без материального ущерба.
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