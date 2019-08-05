Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 05.08.2019 до 6-00 06.08.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. Огнем уничтожено 1 строение, повреждено 4 строения.

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05.08.2019 г., 12-43. В г. Бресте на ул. Орловской произошел пожар на 7-м этаже 9-этажного жилого дома, в квартире, принадлежащей гр-ке 1971 г.р. Огнем повреждены мебель, внутренняя отделка комнаты. Причина пожара устанавливается.

05.08.2019 г., 16-52. На хуторе в д. Колония Березовского района произошел пожар в хозяйстве пенсионерки 1953 г.р. Огнем уничтожена шиферная кровля, повреждены стены, внутренняя отделка нежилого деревянного дома, уничтожено деревянное хозяйственное строение. Причина пожара устанавливается.

05.08.2019 г., 19-09. В д. Алексеевичи Дрогичинского района на ул. Лесной произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем пенсионеру. Огнем повреждены перекрытие, внутренняя отделка дома, имущество. Причина пожара устанавливается.

05.08.2019 г., 19-12. В д. Селец Березовского района на ул. Новикова произошел пожар в кирпичной бане, принадлежащей гр-ну 1976 г.р. Огнем повреждено перекрытие на площади 1 кв.м. Причина пожара устанавливается.

05.08.2019 г., 21-40. В д. Ольшаны Столинского района на ул. Мира произошел пожар кирпичном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1974 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.