В Островецком районе мужчину ранили в шею стрелой из лука

Источник материала: Tut.by

Вечером 3 августа в лесном массиве возле Островца 41-летнего местного жителя ранили в шею стрелой из лука, сообщает Следственный комитет.

«Установлено, что 3 августа, около 17 часов, в лесном массиве вблизи Островца во время стрельбы из лука по мишени травмирован стрелой в область шеи 41-летний местный житель», — рассказали в СК. Мужчину госпитализировали.

В совершении преступления подозревают его 23-летнего знакомого. Он задержан.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, назначили экспертизы. «Вывод о принадлежности лука к категории метательного оружия, а также его стрелковые характеристики будут установлены специалистами в рамках экспертизы метательного оружия», — заявили в ведомстве.

Возбуждено дело по факту причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности (ст. 155 Уголовного кодекса). Расследование продолжается.