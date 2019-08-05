|
В лесах на Витебщине грибники чуть ли не каждый день находят снаряды и мины
Источник материала: Tut.by
С началом грибного сезона в лесах Витебской области участились случаи находок снарядов и мин времен Великой Отечественной войны. За последнюю неделю милиция сообщила о трех таких инцидентах.
5 августа в лесу возле деревни Череповка Россонского района обнаружили 12 артиллерийских снарядов калибра 75 мм и взрыватель,
В Полоцком районе 1 августа грибник
Пришлось поработать саперам и в лесу вблизи деревни Любово Витебского района. Там из земли достали 9 минометных мин калибра 81 мм, 13 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 5 гранат «Ф-1», 4 гранаты «РГ-42» и 74 капсуля-детонатора.
Все находки уничтожили саперы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С началом грибного сезона в лесах Витебской области участились случаи находок снарядов и мин времен Великой Отечественной войны. За последнюю неделю милиция...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)