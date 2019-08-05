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В лесах на Витебщине грибники чуть ли не каждый день находят снаряды и мины

06.08.2019 11:32 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С началом грибного сезона в лесах Витебской области участились случаи находок снарядов и мин времен Великой Отечественной войны. За последнюю неделю милиция сообщила о трех таких инцидентах.

5 августа в лесу возле деревни Череповка Россонского района обнаружили 12 артиллерийских снарядов калибра 75 мм и взрыватель, рассказали в УВД.

В Полоцком районе 1 августа грибник нашел артиллерийский снаряд и сообщил о находке в милицию. Саперы обследовали место и нашли целый арсенал: 47 артиллерийских снарядов разных калибров, 16 минометных мин, 39 взрывателей.

Пришлось поработать саперам и в лесу вблизи деревни Любово Витебского района. Там из земли достали 9 минометных мин калибра 81 мм, 13 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 5 гранат «Ф-1», 4 гранаты «РГ-42» и 74 капсуля-детонатора.

Все находки уничтожили саперы.

 
 
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С началом грибного сезона в лесах Витебской области участились случаи находок снарядов и мин времен Великой Отечественной войны. За последнюю неделю милиция...
 
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