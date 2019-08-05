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В Бобруйском районе с фермы украли четырех телят и вывезли в соседнюю область. Похитителя нашли

06.08.2019 11:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре теленка пропали с территории молочно-товарной фермы в деревне Данилов Мост Бобруйского района в ночь на 2 августа, сообщили в УВД. Похитителя нашли в соседней области. Житель Жлобинского района вывез телят на микроавтобусе — хотел продать.


Микроавтобус с телятами правоохранители обнаружили в деревне Барановка Жлобинского района возле одного из дворов. Владелец машины сознался, что это он украл телят.

Около трех часов ночи он подъехал к ферме. Ворота открытого загона, где паслись более 20 телят, были скручены проволокой. Ее мужчина спокойно раскрутил, вывел телят с территории фермы, погрузил в авто и уехал. Четырех телят общей стоимостью более 3,1 тыс. рублей он хотел продать.


Телята возвращены в хозяйство. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

 
 
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Мужчина раскрутило проволоку, которая «запирала» загон на ферме, погрузил бычков в микроавтобус и оставил их в машине у дома.
 
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