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В Бобруйском районе с фермы украли четырех телят и вывезли в соседнюю область. Похитителя нашли
Источник материала: Tut.by
Четыре теленка пропали с территории молочно-товарной фермы в деревне Данилов Мост Бобруйского района в ночь на 2 августа,
Микроавтобус с телятами правоохранители обнаружили в деревне Барановка Жлобинского района возле одного из дворов. Владелец машины сознался, что это он украл телят.
Около трех часов ночи он подъехал к ферме. Ворота открытого загона, где паслись более 20 телят, были скручены проволокой. Ее мужчина спокойно раскрутил, вывел телят с территории фермы, погрузил в авто и уехал. Четырех телят общей стоимостью более 3,1 тыс. рублей он хотел продать.
Телята возвращены в хозяйство. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
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Мужчина раскрутило проволоку, которая «запирала» загон на ферме, погрузил бычков в микроавтобус и оставил их в машине у дома.
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