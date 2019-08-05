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Вечером в Малиновке на стоянке ножом убили мужчину
Источник материала: Tut.by
Вечером в Малиновке на стоянке мужчина зарезал своего знакомого. Он умер на месте происшествия. Подробности
По предварительной информации, вечером 5 августа пьяный 32-летний минчанин нанес множественные удары ножом по различным частям тела своему знакомому. Это происходило на стоянке на улице Есенина в Минске. От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.
По подозрению в совершении преступления минчанин задержан.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).
Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, изъяли предполагаемое орудие преступления. Устанавливается мотив и обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
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Мужчину зарезали в тот момент, когда он выходил из машины.
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