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Вечером в Малиновке на стоянке ножом убили мужчину

06.08.2019 11:52 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером в Малиновке на стоянке мужчина зарезал своего знакомого. Он умер на месте происшествия. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

По предварительной информации, вечером 5 августа пьяный 32-летний минчанин нанес множественные удары ножом по различным частям тела своему знакомому. Это происходило на стоянке на улице Есенина в Минске. От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По подозрению в совершении преступления минчанин задержан.


Фото: Следственный комитет

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, изъяли предполагаемое орудие преступления. Устанавливается мотив и обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчину зарезали в тот момент, когда он выходил из машины.
 
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