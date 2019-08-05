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В Вороновском районе при движении по гравийке опрокинулся автомобиль. Пассажир с травмами госпитализирован

06.08.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе при движении по гравийке опрокинулся автомобиль. Пассажир с травмами госпитализирован

Инцидент произошел вчера в 9 часов утра.

22-летний водитель «Шевроле Нива» двигался по гравийной дороге Провожа –Мисевичи со стороны деревни Мисевичи Вороновского района.

Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, при проезде закругления дороги влево водитель неправильно выбрал скорость движения. В результате автомобиль опрокинулся.

В Вороновском районе при движении по гравийке опрокинулся автомобиль. Пассажир с травмами госпитализирован

В машине на переднем пассажирском сидении находился 64-летний мужчина. Его с переломами пальца руки и позвонка госпитализировали.

https://grodnonews.by/

 
 
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Инцидент произошел вчера в 9 часов утра. 22-летний водитель «Шевроле Нива» двигался по гравийной дороге Провожа –Мисевичи со стороны деревни Мисевичи...
 
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