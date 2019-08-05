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В Вороновском районе при движении по гравийке опрокинулся автомобиль. Пассажир с травмами госпитализирован
06.08.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Инцидент произошел вчера в 9 часов утра.
22-летний водитель «Шевроле Нива» двигался по гравийной дороге Провожа –Мисевичи со стороны деревни Мисевичи Вороновского района.
Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, при проезде закругления дороги влево водитель неправильно выбрал скорость движения. В результате автомобиль опрокинулся.
В машине на переднем пассажирском сидении находился 64-летний мужчина. Его с переломами пальца руки и позвонка госпитализировали.
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В Вороновском районе при движении по гравийке опрокинулся автомобиль. Пассажир с травмами госпитализирован
Инцидент произошел вчера в 9 часов утра. 22-летний водитель «Шевроле Нива» двигался по гравийной дороге Провожа –Мисевичи со стороны деревни Мисевичи...
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