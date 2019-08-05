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Нетрезвая борисовчанка угнала машину у своего знакомого и попала в ДТП

06.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В тот вечер пострадавший вместе со знакомой девушкой приехал на машине в гости к своему другу в деревню Крацевичи Борисовского района. Там приятели до поздней ночиотдыхали и распивали спиртные напитки. После солидной дозы алкоголя потерпевший уснул. Проснувшись, обнаружил, что ни подруги, ни ключей от машины, ни самого автомобиля нет. Мужчина незамедлительно позвонил в милицию и сообщил о произошедшем.

Правоохранители оперативно обнаружили обе пропажи. Девушку за рулем иномарки нашли в кюветена 16 км дороги Холхолица-Крацевичи. Водитель неправильно выбрала безопасную скорость движения и допустила съезд в канаву.

В результате медицинского освидетельствования в крови девушки обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Кроме того, прав на управления транспортным средствому угонщицы никогда не было.

За езду в нетрезвом виде и без водительского удостоверения в отношении девушки составлены протоколы об административном правонарушении.

Как призналась девушка, в компании ей стало скучно, и она захотела вернуться обратно в город. А так как добраться в районный центр можно только на автомобиле, она решила воспользоваться сном друга и завладеть ключами, находившимися в джинсах потерпевшего.

В отношении женщины также возбуждено уголовное дело по факту угона. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ГИОС Борисовского РУВД

 
 
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В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД обратился 43-летний владелец автомобиля FORDESCORT– его подруга угнала иномарку и скрылась.
 
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