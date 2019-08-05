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Успел. Индиец спас девушку, которая пыталась сброситься со здания, инцидент попал на видео

06.08.2019 13:58 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В индийском городе Ноида девушка вылезла на карниз здания и хотела сброситься вниз. И она уже прыгнула, когда в последний момент мужчина, вылезший на карниз, схватил девушку за руку. Посмотрите видео чудесного спасения.

 
 
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Мужчина выбрался на карниз, откуда девушка хотела сброситься
 
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