Успел. Индиец спас девушку, которая пыталась сброситься со здания, инцидент попал на видео

Источник материала: Tut.by

В индийском городе Ноида девушка вылезла на карниз здания и хотела сброситься вниз. И она уже прыгнула, когда в последний момент мужчина, вылезший на карниз, схватил девушку за руку. Посмотрите видео чудесного спасения.