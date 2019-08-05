|
Успел. Индиец спас девушку, которая пыталась сброситься со здания, инцидент попал на видео
Источник материала: Tut.by
В индийском городе Ноида девушка вылезла на карниз здания и хотела сброситься вниз. И она уже прыгнула, когда в последний момент мужчина, вылезший на карниз, схватил девушку за руку. Посмотрите видео чудесного спасения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина выбрался на карниз, откуда девушка хотела сброситься
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)