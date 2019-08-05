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В центре Минска на стройке упал кран

06.08.2019 14:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня канал Nexta Lite сообщил о ЧП на стройплощадке на Якуба Коласа — там упал строительный кран. В Госпромнадзоре информацию о происшествии подтвердили.


Фото: t.me/nexta_lite

ЧП случилось 6 августа на стройплощадке на Якуба Коласа 73/3, где проводят реконструкцию многофункционального здания.

По сообщениям очевидцев, кран тянул плиту и при ее опускании стрела упала прямо на разгрузочную рампу магазина, который находится рядом.



— Из служебной двери в этот момент как раз выходил водитель грузового автомобиля, доставлявшего продукты. Оказалось, у него отличная реакция: мужчина чудом успел заскочить назад в помещение. Благодаря этому он остался цел, — сообщили Nexta Lite.

Заказчиком работ на этом объекте является компания «ДС-Базис», там нам подтвердили, что в курсе случившегося, пострадавших на объекте нет.

— Из-за технической неисправности гусеничного крана стрела легла на забор. У нас есть инжиниринговая компания, которая ведет все строительные работы, это их кран. Сейчас там работают специалисты и эксперты, — рассказало руководство компании заказчика.

В Госпромнадзоре подтвердили, что информация о ЧП к ним поступала, специалисты выехали на место происшествия для обследования площадки. Точные сведения об обстоятельствах и предварительных причинах будут позже.

 
 
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По сообщениям очевидцев, кран тянул плиту и при ее опускании стрела упала прямо на разгрузочную рампу магазина, который находится рядом.
 
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