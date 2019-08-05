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В Гомеле подростки прыгали на улице по чужой машине - и попали под «уголовку»
Источник материала: Tut.by
16-летние подростки из Гомеля прыгали по чужой машине на улице и снимали это на видео. Ролик попался на глаза сотрудникам милиции, парней задержали,
Позже хозяин иномарки, заметив повреждения кузова, написал заявление в милицию.
Сейчас трое подростков находятся в ИВС. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК Беларуси (злостное хулиганство).
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Видео, сделанное подростками, попалось на глаза сотрудникам милиции, парней задержали.
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