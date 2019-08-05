В Гомеле подростки прыгали на улице по чужой машине - и попали под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

16-летние подростки из Гомеля прыгали по чужой машине на улице и снимали это на видео. Ролик попался на глаза сотрудникам милиции, парней задержали, сообщает УВД региона.

Позже хозяин иномарки, заметив повреждения кузова, написал заявление в милицию.

Сейчас трое подростков находятся в ИВС. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 УК Беларуси (злостное хулиганство).