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Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве 8-месячного ребенка в Лунинце
06.08.2019 18:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Генеральная
Обвиняемые - 26-летняя мать ребенка и ее 48-летний знакомый, оба жители Лунинца. Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц. Фигуранты находятся под стражей.
В Генеральной
Как сообщалось, трагедия в Лунинце
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Генеральная прокуратура изучила и направила в Брестский областной суд уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений 8-месячного ребенка, сообщили БЕЛТА...
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