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Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве 8-месячного ребенка в Лунинце

06.08.2019 18:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральная прокуратура изучила и направила в Брестский областной суд уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений 8-месячного ребенка, сообщили БЕЛТА в отделе информации надзорного ведомства.

Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве 8-месячного ребенка в Лунинце

Обвиняемые - 26-летняя мать ребенка и ее 48-летний знакомый, оба жители Лунинца. Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц. Фигуранты находятся под стражей.

Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве 8-месячного ребенка в Лунинце

В Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве 8-месячного ребенка в Лунинце

Как сообщалось, трагедия в Лунинце произошла вечером 27 октября. Труп восьмимесячной девочки с признаками насильственной смерти обнаружил ее 28-летний отец. В момент задержания у матери погибшей девочки было 1,6 промилле алкоголя, у мужчины - 1,2 промилле. Известно, что семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.

 
 
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  Генеральная прокуратура изучила и направила в Брестский областной суд уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений 8-месячного ребенка, сообщили БЕЛТА...
 
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