В Гродно разыскивают мужчину, который чуть не убил подругу топором и даже выкопал ей могилу

Источник материала: Tut.by

В Гродно разыскивается мужчина, который подозревается в покушении на убийство, сообщает милиция региона.



Фото: grodno.mvd.gov.by

С 4 по 5 августа 44-летний Сергей Николаевич Зиновчик пил с сожительницей, между ними завязалась ссора, и мужчина несколько раз ударил подругу топором по голове. После этого выкопал могилу и собирался похоронить там женщину. Когда понял, что она еще жива, закапывать не стал.

Потерпевшая сейчас находится в больнице, а местонахождение подозреваемого пока не установлено.

Приметы мужчины: на вид ему 40−45 лет, плотного телосложения, волосы светлые с проседью, имеются лобные залысины. Был одет в джемпер серого цвета, темно-синий рукав, с надписью белого цвета фирмы «FILAA», джинсы темного цвета с потертостями, кроссовки черного цвета.

На правой кисти есть татуировка с изображением паутины.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где находится подозреваемый, сообщите об этом по телефону: 8 (0152)-79−77−54.