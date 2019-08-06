ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно разыскивают мужчину, который чуть не убил подругу топором и даже выкопал ей могилу

07.08.2019 10:19 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно разыскивается мужчина, который подозревается в покушении на убийство, сообщает милиция региона.


Фото: grodno.mvd.gov.by

С 4 по 5 августа 44-летний Сергей Николаевич Зиновчик пил с сожительницей, между ними завязалась ссора, и мужчина несколько раз ударил подругу топором по голове. После этого выкопал могилу и собирался похоронить там женщину. Когда понял, что она еще жива, закапывать не стал.

Потерпевшая сейчас находится в больнице, а местонахождение подозреваемого пока не установлено.

Приметы мужчины: на вид ему 40−45 лет, плотного телосложения, волосы светлые с проседью, имеются лобные залысины. Был одет в джемпер серого цвета, темно-синий рукав, с надписью белого цвета фирмы «FILAA», джинсы темного цвета с потертостями, кроссовки черного цвета.

На правой кисти есть татуировка с изображением паутины.

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где находится подозреваемый, сообщите об этом по телефону: 8 (0152)-79−77−54.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 4 по 5 августа 44-летний Сергей Николаевич Зиновчик пил с сожительницей, между ними завязалась ссора, и мужчина несколько раз ударил подругу топором по голове....
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинске ищут 77-летнюю пенсионерку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Маяк Преднепровья

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика