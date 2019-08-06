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В Гродно разыскивают мужчину, который чуть не убил подругу топором и даже выкопал ей могилу
Источник материала: Tut.by
В Гродно разыскивается мужчина, который подозревается в покушении на убийство,
С 4 по 5 августа 44-летний Сергей Николаевич Зиновчик пил с сожительницей, между ними завязалась ссора, и мужчина несколько раз ударил подругу топором по голове. После этого выкопал могилу и собирался похоронить там женщину. Когда понял, что она еще жива, закапывать не стал.
Потерпевшая сейчас находится в больнице, а местонахождение подозреваемого пока не установлено.
Приметы мужчины: на вид ему 40−45 лет, плотного телосложения, волосы светлые с проседью, имеются лобные залысины. Был одет в джемпер серого цвета, темно-синий рукав, с надписью белого цвета фирмы «FILAA», джинсы темного цвета с потертостями, кроссовки черного цвета.
На правой кисти есть татуировка с изображением паутины.
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С 4 по 5 августа 44-летний Сергей Николаевич Зиновчик пил с сожительницей, между ними завязалась ссора, и мужчина несколько раз ударил подругу топором по голове....
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