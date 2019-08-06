|
В Гомеле на одном из предприятий рабочий получил серьезные травмы
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на одном из предприятий серьезные травмы получил электросварщик. Мужчина в реанимации,
Инцидент произошел утром 6 августа в центрально-тепловом пункте одного из предприятий. Во время работы на 54-летнего электросварщика упала металлическая труба-теплопровод.
Гомельский городской отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время работы на 54-летнего электросварщика упала металлическая труба-теплопровод.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)