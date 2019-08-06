В Гомеле на одном из предприятий рабочий получил серьезные травмы

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на одном из предприятий серьезные травмы получил электросварщик. Мужчина в реанимации, сообщили в Следственном комитете.





Инцидент произошел утром 6 августа в центрально-тепловом пункте одного из предприятий. Во время работы на 54-летнего электросварщика упала металлическая труба-теплопровод.

Гомельский городской отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства происшествия.