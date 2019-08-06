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Пожарная автоматика — первый помощник при пожаре!

07.08.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

При каждом удобном случае обращаем внимание руководителей и работников субъектов хозяйствования на содержание в исправном состоянии пожарной автоматики на их объектах. Это не прихоть пожарного инспектора, а ваша безопасность, ваш первый помощник в беде! Пожарная автоматика играет важную роль для предотвращения серьезных последствий. Она неоднократно спасала жизни многих людей, а также материальные ценности.
Напомним, что для выполнения своих функций пожарной автоматике необходимо техническое обслуживание, которое может выполнить организация, имеющая специальное разрешение. При этом следует отметить, что без должного технического обслуживания и контроля за его проведением, немалые средства, затраченные на приобретение и оборудование системами пожарной автоматики, могут оказаться потраченными впустую, если система не выполнит свои функции. Не говоря уже о безопасности работающих людей на объектах, защищаемых системами пожарной автоматики.
Очень важным моментом является контроль качества выполненных работ со стороны заказчика. И это логично: как говорится, доверяй, но проверяй. Ответственный работник обязан убедиться, что системы пожарной автоматики работают не формально, а реально. У себя дома привыкли контролировать, чтобы все работало правильно: вовремя поменять лампочку, смазать петли, чтобы двери не скрипели, и т.д. И на рабочем месте надо по-хозяйски — каждый проводит там немало времени.
За шесть месяцев текущего года подразделения РОЧС 44 раза выезжали на сработки систем пожарной сигнализации, из которых:
11 раз — из-за попадания в камеру пожарного извещателя насекомых;
12 раз — из-за попадания в камеру пожарного извещателя пара, влаги, пыли или конденсата;
7 раз — из-за технического сбоя в работе системы;
6 раз — из-за выхода из строя оборудования пожарной сигнализации (приемно-контрольного прибора, пожарного извещателя, шлейфов пожарной сигнализации);
5 раз — из-за нажатия неустановленными лицами на ручной пожарный извещатель;
2 раза — из-за пригорания пищи и задымления в помещении;
1 раз — из-за перепада напряжения вследствие удара молнии.
Хотелось бы также напомнить, что в процессе эксплуа-тации установок пожарной автоматики запрещается совершать какие-либо действия над ними, способные отрицательно повлиять на эффективность защиты людей и материальных ценностей от воздействия опасных факторов пожара.
Немаловажен тот факт, что наниматели жилых помещений государственного, общественного, частного и специального фондов, наниматели комнат в общежитии, собственники жилых квартир, индивидуальных (в том числе блокированных) жилых зданий обязаны поддерживать в исправном работоспособном состоянии находящиеся в квартирах (помещениях) пожарные извещатели, а также жильцы общежитий должны помнить о соблюдении правил пожарной безопасности.
Роман Устиненко,
ст. инспектор
ГПиВО Кричевского РОЧС.

 
 
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При каждом удобном случае обращаем внимание руководителей и работников субъектов хозяйствования на содержание в исправном состоянии пожарной автоматики на их
 
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