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В Борисове людей эвакуируют из банка: рядом нашли подозрительный чемодан
Источник материала: Tut.by
В Борисове эвакуируют людей из банка,
Туда направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба. Проводится эвакуация работников и посетителей финансового учреждения, а сотрудники милиции принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности, сообщает ведомство.
(Будет дополнено).
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Туда направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба.
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