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В Борисове людей эвакуируют из банка: рядом нашли подозрительный чемодан

07.08.2019 12:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Борисове эвакуируют людей из банка, сообщает МВД. Около 10.45 в РУВД позвонил местный житель и сообщил, что на ул. Гагарина возле дома № 46 — это здание банка БелВЭБ — он нашел бесхозный чемодан.




Туда направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба. Проводится эвакуация работников и посетителей финансового учреждения, а сотрудники милиции принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности, сообщает ведомство.

(Будет дополнено).

 
 
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Туда направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба.
 
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