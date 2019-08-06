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Житель Пинского района угнал автомобиль из мести экс-супруге

07.08.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Житель Пинского района угнал автомобиль из мести экс-супруге

В Пинском районе пьяный мужчина из мести бывшей жене угнал автомобиль мнимого соперника, сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В милицию обратился пинчанин 1973 года рождения, который заявил об угоне своего автомобиля «Опель Астра». Мужчина приехал в один из агрогородков, чтобы помочь местной жительнице с ремонтом. Машину припарковал во дворе дома. Вскоре работу прервал бывший муж хозяйки, пришедший навестить своих детей, однако женщина не впустила его и заперла дверь. В мужчине проснулась ревность, и он решил отомстить «любовникам», поэтому угнал автомобиль мнимого соперника.

Правоохранители в ходе специального плана «Перехват» оперативно задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

По информации БелТА.

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