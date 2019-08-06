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В Кореличском районе загорелось поле. Пожарные спасли от огня 40 гектаров пшеницы
Источник материала: Tut.by
В Кореличском районе около деревни Слобода горела яровая пшеница. В момент пожара на поле работала техника. Спасатели ликвидировали возгорание и совместно с работниками предприятия спасли 40 гектаров посевов,
Возгорание произошло вечером 6 августа. Размер поля — 320 гектаров, до пожара было убрано 278 из них.
Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. Причина происшествия устанавливается. Предполагают, что из-за попадания камня в жатку комбайна возникла искра.
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В Кореличском районе около деревни Слобода горела яровая пшеница. В момент пожара на поле работала техника. Спасатели ликвидировали возгорание и совместно с...
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