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В Кореличском районе загорелось поле. Пожарные спасли от огня 40 гектаров пшеницы

07.08.2019 13:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кореличском районе около деревни Слобода горела яровая пшеница. В момент пожара на поле работала техника. Спасатели ликвидировали возгорание и совместно с работниками предприятия спасли 40 гектаров посевов, сообщает МЧС.


Фото: mchs.gov.by

Возгорание произошло вечером 6 августа. Размер поля — 320 гектаров, до пожара было убрано 278 из них.


Фото: mchs.gov.by

Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. Причина происшествия устанавливается. Предполагают, что из-за попадания камня в жатку комбайна возникла искра.

 
 
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В Кореличском районе около деревни Слобода горела яровая пшеница. В момент пожара на поле работала техника. Спасатели ликвидировали возгорание и совместно с...
 
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