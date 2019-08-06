В Кореличском районе загорелось поле. Пожарные спасли от огня 40 гектаров пшеницы

Источник материала: Tut.by

В Кореличском районе около деревни Слобода горела яровая пшеница. В момент пожара на поле работала техника. Спасатели ликвидировали возгорание и совместно с работниками предприятия спасли 40 гектаров посевов, сообщает МЧС.



Фото: mchs.gov.by

Возгорание произошло вечером 6 августа. Размер поля — 320 гектаров, до пожара было убрано 278 из них.



Фото: mchs.gov.by

Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. Причина происшествия устанавливается. Предполагают, что из-за попадания камня в жатку комбайна возникла искра.