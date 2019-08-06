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В Полоцке в Двине выловили труп мужчины: к нему привязаны гантель и сковородка
Источник материала: Tut.by
В Двине в черте Полоцка выловили труп мужчины,
На теле — черная спецовка с надписью «ЗМИ» на шевроне. Под курткой — зеленое покрывало с отверстием для головы, синяя фуфайка с коротким рукавом и простынь, которая намотана вместо майки. Также на теле штаны и ботинки черного цвета, на голове — коричневая вязаная шапка. В карманах найдены носки и две ложки. Нижнего белья на мужчине не было.
Приметы: мужчина, от 35 до 50 лет, рост — 171 см.
На теле отсутствуют телесные повреждения.
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Сотрудники милиции устанавливают личность погибшего.
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