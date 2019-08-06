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В Полоцке в Двине выловили труп мужчины: к нему привязаны гантель и сковородка

07.08.2019 13:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Двине в черте Полоцка выловили труп мужчины, сообщает «ЧП Беларусь». К телу проволкой привязана гантель весом 3−5 кг и сковорода. Сотрудники милиции устанавливают личность погибшего.


Фото: ЧП Беларусь

На теле — черная спецовка с надписью «ЗМИ» на шевроне. Под курткой — зеленое покрывало с отверстием для головы, синяя фуфайка с коротким рукавом и простынь, которая намотана вместо майки. Также на теле штаны и ботинки черного цвета, на голове — коричневая вязаная шапка. В карманах найдены носки и две ложки. Нижнего белья на мужчине не было.

Приметы: мужчина, от 35 до 50 лет, рост — 171 см.

На теле отсутствуют телесные повреждения.

Если вам что-либо известно о погибшем человеке, сообщите об этом по телефонам: 42−60−84, 42−21−51, 8 (029) 713-02-27 и 102.

 
 
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Сотрудники милиции устанавливают личность погибшего.
 
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