В Полоцке в Двине выловили труп мужчины: к нему привязаны гантель и сковородка

Источник материала: Tut.by

В Двине в черте Полоцка выловили труп мужчины, сообщает «ЧП Беларусь». К телу проволкой привязана гантель весом 3−5 кг и сковорода. Сотрудники милиции устанавливают личность погибшего.



Фото: ЧП Беларусь

На теле — черная спецовка с надписью «ЗМИ» на шевроне. Под курткой — зеленое покрывало с отверстием для головы, синяя фуфайка с коротким рукавом и простынь, которая намотана вместо майки. Также на теле штаны и ботинки черного цвета, на голове — коричневая вязаная шапка. В карманах найдены носки и две ложки. Нижнего белья на мужчине не было.

Приметы: мужчина, от 35 до 50 лет, рост — 171 см.

На теле отсутствуют телесные повреждения.

Если вам что-либо известно о погибшем человеке, сообщите об этом по телефонам: 42−60−84, 42−21−51, 8 (029) 713-02-27 и 102.