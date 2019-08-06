Таких личностей мы ещё не устанавливали! Но время пришло. Подозреваются в хищении

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчин изображённых на фотографиях, подозреваемых в совершении хищения мобильного телефона у входа в бар «Дюнер» по адресу: г. Брест, пр-т Машерова, 52, имевшего место 12.05.2019.





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