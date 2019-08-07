Вышел - и «отблагодарил»: в убийстве бабушки подозревают внука, которому она помогала, пока тот сидел

Источник материала: Tut.by

В одной из деревень Волковысского района в доме нашли убитую 81-летнюю местную жительницу. В убийстве следователи подозревают ее 32-летнего внука. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК.

Следователи, помимо прочего, нашли на месте преступления предполагаемые орудия преступления — топор и нож, и выяснили, что мужчина 3 августа мужчина освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство, ранее он осуждался за разбой.

Он поселился в доме родной бабушки, которая помогала ему деньгами, когда тот отбывал наказание. На свободе мужчина злоупотреблял спиртным. Утром 7 августа мужчина уехал из дома на велосипеде, прихватив собой некоторые вещи.

Внука задержали на окраине одной из соседних деревень. Мужчина был пьян. В числе изъятых у него вещей и ценностей находились и, предположительно, принадлежавшие бабушке.