В Пинске при рытье траншеи обнаружили артиллерийский снаряд

Источник материала: Полесская правда





В Пинске при проведении земельно-строительных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО «Пинскэлектросервис». Они копали траншею для замены высоковольтного кабеля по ул. Базовой и наткнулись на 75-миллиметровый артиллерийский снаряд.

На место происшествия незамедлительно направили наряд милиции, до прибытия саперов из в/ч 7404 на этом участке городской улицы был выставлен пост для охраны. Снаряд уничтожен.

По информации БелТА .