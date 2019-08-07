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В Пинске при рытье траншеи обнаружили артиллерийский снаряд
08.08.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Пинске при проведении земельно-строительных работ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, рассказали в УВД Брестского облисполкома.
О находке в Пинский ГОВД сообщили работники ОДО «Пинскэлектросервис». Они копали траншею для замены высоковольтного кабеля по ул. Базовой и наткнулись на 75-миллиметровый артиллерийский снаряд.
На место происшествия незамедлительно направили наряд милиции, до прибытия саперов из в/ч 7404 на этом участке городской улицы был выставлен пост для охраны. Снаряд уничтожен.
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