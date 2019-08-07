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Пенсионерка из Дубровно получила ожоги, когда готовила ужин
Источник материала: Tut.by
Пенсионерка из Дубровно готовила еду, в это время воспламенился газовый шланг: женщина получила ожоги,
Пожар произошел вечером 7 августа в доме в переулке Красноармейском в Дубровно. Когда спасатели прибыли на место, веранду полностью охватил огонь, начинала гореть крыша.
Хозяйка дома, 87-летняя пенсионерка, смогла сама выйти из дома. Вскоре ее отвезли в больницу с ожогами лица и рук.
Женщина рассказала, что готовила еду и в это время воспламенился шланг, соединяющий газовый баллон с плитой.
В доме повреждены кровля, веранда и имущество. Одна из версий пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
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Хозяйка дома, 87-летняя пенсионерка, смогла сама выйти из дома.
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