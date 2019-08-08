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Под Бобруйском сгорел дом. Внутри был гроб с телом хозяина
Источник материала: Tut.by
Вечером 6 августа случился пожар в жилом доме в деревне Бирча Бобруйского района,
В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество в доме.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Возможно, он произошел из-за неосторожного обращения с огнем или нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Пострадавших нет.
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