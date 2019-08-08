Под Бобруйском сгорел дом. Внутри был гроб с телом хозяина

Источник материала: Tut.by

Вечером 6 августа случился пожар в жилом доме в деревне Бирча Бобруйского района, сообщает «Вечерний Бобруйск». Увы, такое происходит нередко, но в этот раз в доме… стоял гроб с телом умершего хозяина.



Фото: МЧС

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество в доме.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Возможно, он произошел из-за неосторожного обращения с огнем или нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.