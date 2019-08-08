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В Мяделе умерла месячная девочка
Источник материала: Tut.by
В Мяделе умерла девочка, которой было чуть больше месяца. СК проводит проверку,
— Семейная пара, отец и мать девочки, вместе с ней находились 6 августа в гостях в Мяделе. Там и наступила смерть ребенка. Следственные органы проводят проверку обстоятельств трагедии. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, — рассказали в СК.
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Следственные органы проводят проверку.
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