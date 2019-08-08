В Мяделе умерла месячная девочка

Источник материала: Tut.by

В Мяделе умерла девочка, которой было чуть больше месяца. СК проводит проверку, сообщает МЛЫН.by.



Фото носит иллюстративный характер

— Семейная пара, отец и мать девочки, вместе с ней находились 6 августа в гостях в Мяделе. Там и наступила смерть ребенка. Следственные органы проводят проверку обстоятельств трагедии. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, — рассказали в СК.