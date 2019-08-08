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В Мяделе умерла месячная девочка

09.08.2019 11:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мяделе умерла девочка, которой было чуть больше месяца. СК проводит проверку, сообщает МЛЫН.by.


Фото носит иллюстративный характер

— Семейная пара, отец и мать девочки, вместе с ней находились 6 августа в гостях в Мяделе. Там и наступила смерть ребенка. Следственные органы проводят проверку обстоятельств трагедии. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, — рассказали в СК.

 
 
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Следственные органы проводят проверку.
 
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