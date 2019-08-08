Без документов и с утечкой газа: в Гродненской области продолжаются рейды в период уборочной кампании

Источник материала: Вороновская газета





Подразделениями ОВД Гродненской области организованы оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений на объектах АПК в период проведения уборочной кампании.

Рейдовые группы продолжают работу в Гродненской области. 8 августа проверены сельхозпредприятия Слонимского района. Кроме того, с 7 по 17 августа проводится профилактическая акция «Гостехосмотр».





Так, в ходе рейда выявлено, что не вся техника сельхозпредприятий, которая передвигается по дорогам, прошла технический осмотр.

В городе Слоним был остановлен МАЗ, который без соответствующего штампа возил зерно, в том числе и через указанный районный центр.





— Также не весь транспорт сельхозорганизаций находится в надлежащем техническом состоянии: по автодороге «Слоним-Мосты» двигался автомобиль, у которого из баллона шла интенсивная утечка газа, а бензовоз МАЗ перевозил топливо без соответствующих документов, вместе с тем водитель не обеспечил безопасность груза (цистерна не была заземлена), — сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Служба информации «ГП»

Фото: УВД Гродненского облисполкома https://grodnonews.by/