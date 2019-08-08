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Убил дочь своей бывшей и прятался в лесу. В Жабинковском районе задержали мужчину

09.08.2019 16:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

58-летний житель Жабинки задержан по подозрению в убийстве 37-летней женщины, сообщает СК.

6 августа в милицию обратилась женщина, которая сообщила, что уже несколько дней не может связаться с племянницей из Жабинки. Милиционеры прибыли по указанному адресу и обнаружили в квартире тело пропавшей с колото-резаной раной.

По подозрению в убийстве оперативники задержали 58-летнего мужчину, который ранее жил с матерью погибшей.

Как выяснилось, в день убийства они отмечали день рождения мужчины. Во время застолья произошел конфликт, в результате которого именинник схватил кухонный нож со стола и ударил им женщину. Затем он положил на рану бинты и лег спать. Наутро мужчина понял, что женщина умерла, и попытался скрыть следы преступления: помыл пол, забрал нож и несколько дней прятался в лесу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за убийство.

 
 
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