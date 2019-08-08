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О. обвинял в том, что имея не снятую и непогашенную судимость по ч.1 ст.206 Уголовного кодекса Республики Беларусь на путь исправления не стал и вновь совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так он, повторно, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире, принадлежащей его престарелой матери, имея умысел и цель на открытое похищение чужого имущества, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья престарелой матери, выразившегося в нанесения одного удара рукой в область груди потерпевшей, сидевшей на диване в зале указанной квартиры, от чего она наклонилась назад, причинив побои, затем в продолжение своего преступного умысла, направленного на открытое похищение денежных средств, принадлежащих престарелой матери, стал ощупывать карманы одежды последней, в результате чего из правого переднего кармана брюк, открыто похитил кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 60 рублей, после чего распорядился похищенным по собственному усмотрению, скрывшись с места преступления.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый О. признал себя виновным полностью. Наряду с признанием обвиняемым своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными судом доказательствами.

Следует отметить, что санкция ч.1 ст.206 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказания в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Приговором суда Борисовского района от 09.01.2019 О. признан виновным в открытом похищении имущества (грабеже), соединенным с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшей, совершенном повторно, и на основании ч.2 ст.206 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено наказание в виде ареста на срок два месяца.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Помощник прокурора Борисовского района юрист 2 класса М.К.Мирзоян