﻿ При взрыве цистерны в Танзании погибли 60 человек. Большинство жертв - люди, сливавшие из нее бензин. 21.by
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При взрыве цистерны в Танзании погибли 60 человек. Большинство жертв - люди, сливавшие из нее бензин

10.08.2019 14:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Танзании в субботу, 10 августа, в результате взрыва автоцистерны погибли не менее 60 человек. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Морогоро, расположенного примерно в 200 км от крупного города Дар-эс-Салама на восточном побережье страны.

После того как бензовоз опрокинулся, несколько десятков людей поспешили к месту аварии, чтобы налить в свои емкости бензин из поврежденной цистерны. Потом внезапно произошел взрыв, причиной которого предположительно стала тлеющая сигарета.

В Танзании и многих других африканских странах из-за плохих дорог и некачественного техобслуживания автомобилей часто происходят ДТП. В мае в Нигере на западе континента в результате взрыва автоцистерны погибли не менее 58 человек, напоминает информагентство dpa. В июле подобная трагедия произошла в Нигерии и унесла жизни около 50 человек.

 
 
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После того как бензовоз опрокинулся, несколько десятков людей поспешили к месту аварии, чтобы налить в свои емкости бензин из поврежденной цистерны. Потом...
 
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