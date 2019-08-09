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На юге Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов

10.08.2019 18:29 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на баварскую газету Merkur.

Как рассказал представитель полиции, инцидент произошел в минувшую пятницу в городе Хайлигенциммерн (земля Баден-Вюртемберг), возле спортивной площадки. В результате травмы получили игроки в возрасте от 19 до 48 лет. Один человек потерял сознание. Издание отмечает, что после инцидента на площадку прибыло большое количество машин скорой помощи, футболистов доставили в больницу.

Спасатели в Баварии сообщили о многочисленных вызовах из-за экстремальных погодных условий. Так, только в городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) в пожарную службу поступило более ста звонков — люди сообщали о сломанных деревьях и нарушениях в работе энергосистем. В районе города Карлсруэ в результате несчастного случая утонул молодой человек, обстоятельства его гибели не уточняются.

В полиции также добавили, что из-за сильной грозы были эвакуированы посетители музыкального фестиваля «Тауберталь». Около 400 зрителей разместили в ангаре, который был выделен властями баварского города Ротенбург в качестве убежища.

Также из-за сильной грозы в городе Баден-Вюртемберг отложили начало матча кубка DFB между футбольными клубами «Сандхаузен» и «Боруссия Менхенгладбах». А на стадионе «Хардтвальд» из-за сильного дождя вышли из строя прожекторы. В связи с непогодой зрителей с нижних рядов попросили перейти в безопасное место.

 
 
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На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на баварскую газету Merkur.
 
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