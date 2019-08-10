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В Березинском районе мужчина погиб, проникнув в трансформаторную подстанцию

10.08.2019 22:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Березинском районе мужчина погиб, проникнув в трансформаторную подстанцию, сообщает «Белэнерго» в телеграм-канале.

Вечером 9 августа в н.п. Беличаны Березинского района Минской области мужчина проник в трансформаторную подстанцию 10 кВ и был поражен электрическим током, сообщает ведомство.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Причины и обстоятельства расследует СК.

Энергетики напоминают: проникновение в действующие электроустановки запрещено!

 
 
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