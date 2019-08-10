В Бресте из-за пакета с пустыми бутылками эвакуировали жилой дом

Источник материала: Виртуальный Брест

10 августа 2019 года около шести вечера переполох в центре Бреста вызвал бесхозный пакет, который лежал в арке, соединяющей два жилых дома. Его обнаружила бдительная местная жительница, которая и вызвала милицию.





По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Натали Сахарчук, к месту находки оперативно выдвинулись следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, МЧС , медслужба:

- В пакете были свертки газет. Как оказалось, в газеты были завернуты пустые бутылки.

Проводилась эвакуация жильцов, сотрудники милиции принимали все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности.



