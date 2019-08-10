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В Бресте из-за пакета с пустыми бутылками эвакуировали жилой дом

11.08.2019 07:32 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

10 августа 2019 года около шести вечера переполох в центре Бреста вызвал бесхозный пакет, который лежал в арке, соединяющей два жилых дома. Его обнаружила бдительная местная жительница, которая и вызвала милицию.

В Бресте из-за пакета с пустыми бутылками эвакуировали жилой дом

По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Натали Сахарчук, к месту находки оперативно выдвинулись следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, МЧС, медслужба:

- В пакете были свертки газет. Как оказалось, в газеты были завернуты пустые бутылки.

Проводилась эвакуация жильцов, сотрудники милиции принимали все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности.

В Бресте из-за пакета с пустыми бутылками эвакуировали жилой дом

 
Теги: Брест
 
 
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  10 августа 2019 года около шести вечера переполох в центре Бреста вызвал бесхозный пакет, который лежал в арке, соединяющей два жилых дома. Его обнаружила...
 
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