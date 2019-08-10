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Белорус в Москве на Белорусском вокзале обокрал пассажира
Источник материала: Tut.by
До пяти лет лишения свободы грозит белорусу за кражу, совершенную на Белорусском вокзале.
К правоохранителям обратился мужчина, сообщивший, что неизвестный похитил у него сумку с личными вещами и смартфон (ущерб был оценен в 30 тыс. российских рублей).
По горячим следам злоумышленника удалось задержать. Как отметили в полиции, вину он признал.
Похищенное возвращено.
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К правоохранителям обратился мужчина, сообщивший, что неизвестный похитил у него сумку с личными вещами и смартфон (ущерб был оценен в 30 тыс. российских рублей).
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