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Белорус в Москве на Белорусском вокзале обокрал пассажира

11.08.2019 14:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До пяти лет лишения свободы грозит белорусу за кражу, совершенную на Белорусском вокзале.


К правоохранителям обратился мужчина, сообщивший, что неизвестный похитил у него сумку с личными вещами и смартфон (ущерб был оценен в 30 тыс. российских рублей).

По горячим следам злоумышленника удалось задержать. Как отметили в полиции, вину он признал.

Похищенное возвращено.

 
 
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К правоохранителям обратился мужчина, сообщивший, что неизвестный похитил у него сумку с личными вещами и смартфон (ущерб был оценен в 30 тыс. российских рублей).
 
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