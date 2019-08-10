Белорус в Москве на Белорусском вокзале обокрал пассажира

До пяти лет лишения свободы грозит белорусу за кражу, совершенную на Белорусском вокзале.





К правоохранителям обратился мужчина, сообщивший, что неизвестный похитил у него сумку с личными вещами и смартфон (ущерб был оценен в 30 тыс. российских рублей).

По горячим следам злоумышленника удалось задержать. Как отметили в полиции, вину он признал.

Похищенное возвращено.