Сотрудники ГАИ остановили со стрельбой пьяного водителя, направлявшегося на трассу М1

Источник материала: Tut.by

Нетрезвого сорокалетнего водителя после погони задержали сотрудники ГАИ. Сообщение об этом и видео преследования разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сообщение о пьяном водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-21053, поступило в милицию от очевидца.

Наряд ДПС отдела ГАИ обнаружил указанный автомобиль на дороге районного значения и подал сигнал об остановке. Однако водитель лишь увеличил скорость, направляясь в сторону трассы М1 Брест — Минск — граница РФ.

На неоднократные законные требования сотрудников ГАИ об остановке водитель не реагировал, двигался со значительным превышением скорости, агрессивно маневрировал, не позволяя себя опередить, выезжал на обочину и совершил разворот в неположенном месте, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, говорится в сообщении.

В результате было принято решение об использовании табельного оружия для остановки транспортного средства. При помощи громкоговорящего устройства водитель был предупрежден о намерении использовать оружие, произведены два предупредительных выстрела в воздух. Лишь после повреждения прицельными выстрелами заднего левого колеса преследуемый автомобиль остановился, водитель с явными признаками алкогольного опьянения был задержан. От медицинского освидетельствования отказался.

В настоящее время в отношении 40-летнего жителя Минска составлен ряд административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.