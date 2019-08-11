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В Мозыре из заброшенного 2-метрового колодца достали корову
Источник материала: Tut.by
Утром 11 августа спасатели в Мозырском районе помогли вытащить буренку из ловушки: она провалилась в узкий заброшенный колодец глубиной два метра,
11 августа в 08.23 из деревни Бибики позвонили в МЧС: на улице Колхозной в колодец провалилась корова. Очевидно, хозяйка не могла вытащить животное своими силами.
Работники МЧС позаимствовали погрузчик в местном хозяйстве «Криничная», а затем с помощью пожарного рукава и парашютной стропы подняли буренку на поверхность.
Корова не пострадала, ветеринарная помощь ей не требуется.
Судя по снимкам, злосчастный колодец после ЧП сразу закопали.
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Буренка провалилась в узкий колодец, и хозяйка ничем не могла помочь.
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