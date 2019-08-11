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В Бресте автовышка упала на ступени супермаркета

12.08.2019 16:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 августа у входа в супермаркет «Алми» на улице Московской опрокинулась автовышка, сообщил TUT.BY читатель.


Фото читателя

Инцидент произошел днем. По словам читателя Романа, автовышка упала на бок, прямо на ступени у главного входа в торговый объект. Прибывший на место кран поставил транспорт на колеса.

К счастью, обошлось без пострадавших.

 
 
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К счастью, обошлось без пострадавших.
 
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