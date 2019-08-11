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В Бресте автовышка упала на ступени супермаркета
Источник материала: Tut.by
12 августа у входа в супермаркет «Алми» на улице Московской опрокинулась автовышка, сообщил TUT.BY читатель.
Инцидент произошел днем. По словам читателя Романа, автовышка упала на бок, прямо на ступени у главного входа в торговый объект. Прибывший на место кран поставил транспорт на колеса.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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К счастью, обошлось без пострадавших.
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