В Бресте автовышка упала на ступени супермаркета

Источник материала: Tut.by

12 августа у входа в супермаркет «Алми» на улице Московской опрокинулась автовышка, сообщил TUT.BY читатель.



Фото читателя

Инцидент произошел днем. По словам читателя Романа, автовышка упала на бок, прямо на ступени у главного входа в торговый объект. Прибывший на место кран поставил транспорт на колеса.

К счастью, обошлось без пострадавших.